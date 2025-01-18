Ціна Mommy Doge (MOMMYDOGE)
Поточна ціна Mommy Doge (MOMMYDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOMMYDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mommy Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.13 USD
- зміна ціни Mommy Doge протягом дня — -3.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MOMMYDOGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOMMYDOGE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mommy Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mommy Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mommy Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mommy Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.06%
|30 днів
|$ 0
|-0.74%
|60 днів
|$ 0
|+13.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mommy Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.06%
+1.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mommy Doge was launched with the goal of being a decentralized NFT trading card game meme token. The 1st Edition Mommy Doge NFTs (non-fungible token) are already listed on OpenSea.io. Mommy Doge is a fun meme project on a serious mission to support and bring attention to women rights and gender equality in general. We are also strong supporters of making crypto more accessible and safe for everyone. But Mommy Doge got more to offer: We are building an ecosystem of unique new concepts such as a NFT cards trading game with meme characters (Doge, Baby Doge and of course Mommy Doge - among others), a NFT marketplace for creators, a token launchpad, community voting system and many more features that our community can vote on.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MOMMYDOGE до AUD
A$--
|1 MOMMYDOGE до GBP
￡--
|1 MOMMYDOGE до EUR
€--
|1 MOMMYDOGE до USD
$--
|1 MOMMYDOGE до MYR
RM--
|1 MOMMYDOGE до TRY
₺--
|1 MOMMYDOGE до JPY
¥--
|1 MOMMYDOGE до RUB
₽--
|1 MOMMYDOGE до INR
₹--
|1 MOMMYDOGE до IDR
Rp--
|1 MOMMYDOGE до PHP
₱--
|1 MOMMYDOGE до EGP
￡E.--
|1 MOMMYDOGE до BRL
R$--
|1 MOMMYDOGE до CAD
C$--
|1 MOMMYDOGE до BDT
৳--
|1 MOMMYDOGE до NGN
₦--
|1 MOMMYDOGE до UAH
₴--
|1 MOMMYDOGE до VES
Bs--
|1 MOMMYDOGE до PKR
Rs--
|1 MOMMYDOGE до KZT
₸--
|1 MOMMYDOGE до THB
฿--
|1 MOMMYDOGE до TWD
NT$--
|1 MOMMYDOGE до CHF
Fr--
|1 MOMMYDOGE до HKD
HK$--
|1 MOMMYDOGE до MAD
.د.م--