Сьогоднішня ціна MoltyPics

Поточна ціна MoltyPics (MOLTYPICS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTYPICS до USD становить $ 0 за MOLTYPICS.

MoltyPics наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 505, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MOLTYPICS. Протягом останніх 24 годин MOLTYPICS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLTYPICS змінився на -- за останню годину та на -0,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MoltyPics (MOLTYPICS)

Ринкова капіталізація $ 22,51K$ 22,51K $ 22,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,51K$ 22,51K $ 22,51K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MoltyPics — $ 22,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTYPICS — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,51K.