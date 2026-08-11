Сьогоднішня ціна MOLTYCASH

Поточна ціна MOLTYCASH (MOLTYCASH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTYCASH до USD становить $ 0 за MOLTYCASH.

MOLTYCASH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43 456, з циркуляційною пропозицією у 88,37B MOLTYCASH. Протягом останніх 24 годин MOLTYCASH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLTYCASH змінився на -- за останню годину та на +2,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MOLTYCASH (MOLTYCASH)

Ринкова капіталізація $ 43,46K$ 43,46K $ 43,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,43K$ 46,43K $ 46,43K Циркуляційне постачання 88,37B 88,37B 88,37B Загальна пропозиція 94 407 502 432,94852 94 407 502 432,94852 94 407 502 432,94852

Поточна ринкова капіталізація MOLTYCASH — $ 43,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTYCASH — 88,37B, зі загальною пропозицією 94407502432.94852. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,43K.