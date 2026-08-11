Ціна MOLTYCASH (MOLTYCASH)
Поточна ціна MOLTYCASH (MOLTYCASH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTYCASH до USD становить $ 0 за MOLTYCASH.
MOLTYCASH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43 456, з циркуляційною пропозицією у 88,37B MOLTYCASH. Протягом останніх 24 годин MOLTYCASH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці MOLTYCASH змінився на -- за останню годину та на +2,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація MOLTYCASH — $ 43,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTYCASH — 88,37B, зі загальною пропозицією 94407502432.94852. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,43K.
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+2,62%
+2,62%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOLTYCASH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOLTYCASH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOLTYCASH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOLTYCASH до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24,40%
|60 днів
|$ 0
|-56,09%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна MOLTYCASH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна MOLTYCASH?
MOLTYCASH торгується по ₴, що відображає зміну ціни на --% за останні 24 години.
Яка ринкова капіталізація та рейтинг MOLTYCASH?
З ринковою капіталізацією ₴1915437.43780028416000, MOLTYCASH займає #7206 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.
Який обсяг торгів MOLTYCASH генерує щоденно?
За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.
Яка обігова кількість MOLTYCASH?
На відкритому ринку обігується 88368662377.13928 токенів.
Який діапазон цін за останні 24 години?
MOLTYCASH коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, що відображає щоденну волатильність.
Як MOLTYCASH порівнюється зі своїм ATH?
Його найвища ціна за всю історію становить ₴, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.
Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на MOLTYCASH?
Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Moltbook and Openclaw-Themed, а також темпи розвитку мережі --.
Як поводиться MOLTYCASH у різних ринкових умовах?
У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
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|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
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