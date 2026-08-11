Сьогоднішня ціна Moltifi

Поточна ціна Moltifi (MOLTIFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTIFI до USD становить $ 0 за MOLTIFI.

Moltifi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 369 994, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MOLTIFI. Протягом останніх 24 годин MOLTIFI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLTIFI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,98.

Ринкова інформація щодо Moltifi (MOLTIFI)

Ринкова капіталізація $ 369,99K$ 369,99K $ 369,99K Обсяг (за 24 год) $ 5,98$ 5,98 $ 5,98 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 369,99K$ 369,99K $ 369,99K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Moltifi — $ 369,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,98. Циркуляційна пропозиція MOLTIFI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 369,99K.