Сьогоднішня ціна MoltID

Поточна ціна MoltID (MOLTID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTID до USD становить $ 0 за MOLTID.

MoltID наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 857, з циркуляційною пропозицією у 956,44M MOLTID. Протягом останніх 24 годин MOLTID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00240296, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLTID змінився на -0,73% за останню годину та на -8,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MoltID (MOLTID)

Ринкова капіталізація $ 20,86K$ 20,86K $ 20,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,86K$ 20,86K $ 20,86K Циркуляційне постачання 956,44M 956,44M 956,44M Загальна пропозиція 956 444 135,854213 956 444 135,854213 956 444 135,854213

Поточна ринкова капіталізація MoltID — $ 20,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTID — 956,44M, зі загальною пропозицією 956444135.854213. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,86K.