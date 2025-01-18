Ціна Molten (MOLTEN)
Поточна ціна Molten (MOLTEN) сьогодні становить 0.636459 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOLTEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Molten:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.34K USD
- зміна ціни Molten протягом дня — -1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Molten до USD становила $ -0.0082686675255789.
За останні 30 днів зміна ціни Molten до USD становила $ +0.1578142096.
За останні 60 днів зміна ціни Molten до USD становила $ +0.7585405556.
За останні 90 днів зміна ціни Molten до USD становила $ +0.309561906732646.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0082686675255789
|-1.28%
|30 днів
|$ +0.1578142096
|+24.80%
|60 днів
|$ +0.7585405556
|+119.18%
|90 днів
|$ +0.309561906732646
|+94.70%
Останній аналіз цін Molten: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-1.28%
-9.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Molten is a secure, ultra low cost, OEV protected, layer 2 made for traders. By offering the best experience on chain, Molten is the best place to trade on top of any existing protocol, while protecting the protocols at the same time.
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