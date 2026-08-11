Сьогоднішня ціна Moltbook

Поточна ціна Moltbook (MOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLT до USD становить $ 0 за MOLT.

Moltbook наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 391 889, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MOLT. Протягом останніх 24 годин MOLT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLT змінився на -1,04% за останню годину та на +1,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Moltbook (MOLT)

Ринкова капіталізація $ 391,89K$ 391,89K $ 391,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 391,89K$ 391,89K $ 391,89K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Moltbook — $ 391,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLT — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 391,89K.