Сьогоднішня ціна Molt Road

Поточна ціна Molt Road (MOLTROAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTROAD до USD становить $ 0 за MOLTROAD.

Molt Road наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23.785, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MOLTROAD. Протягом останніх 24 годин MOLTROAD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLTROAD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Molt Road (MOLTROAD)

Ринкова капіталізація $ 23,79K$ 23,79K $ 23,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,79K$ 23,79K $ 23,79K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Molt Road — $ 23,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTROAD — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,79K.