Сьогоднішня ціна Molt domains

Поточна ціна Molt domains (MOLTD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTD до USD становить $ 0 за MOLTD.

Molt domains наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 361,58, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MOLTD. Протягом останніх 24 годин MOLTD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOLTD змінився на -- за останню годину та на +2,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Molt domains (MOLTD)

Ринкова капіталізація $ 14,36K$ 14,36K $ 14,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,36K$ 14,36K $ 14,36K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Molt domains — $ 14,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTD — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,36K.