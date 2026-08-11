Ціна Molt domains (MOLTD)
Поточна ціна Molt domains (MOLTD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOLTD до USD становить $ 0 за MOLTD.
Molt domains наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 361,58, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MOLTD. Протягом останніх 24 годин MOLTD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці MOLTD змінився на -- за останню годину та на +2,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація Molt domains — $ 14,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOLTD — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,36K.
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+2,66%
+2,66%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Molt domains до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Molt domains до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Molt domains до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Molt domains до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+5,72%
|60 днів
|$ 0
|+16,46%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна Molt domains потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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На якій блокчейн-мережі працює Molt domains?
Molt domains працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.
Яка зараз ціна MOLTD?
Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на --% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.
До якої категорії належить Molt domains?
Molt domains належить до категорії Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти MOLTD зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.
Яка ринкова капіталізація Molt domains?
Його ринкова капіталізація становить ₴633024.3924420978688000, що ставить актив на #9464 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.
Скільки токенів MOLTD зараз знаходиться в обігу?
У обігу на ринку перебуває 100000000000.0 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.
Наскільки активно торгували Molt domains сьогодні?
За останню добу MOLTD згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.
Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?
Протягом останніх 24 годин Molt domains коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
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|Оновлення в галузі
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