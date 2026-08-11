Яка зараз ціна MOLT BUNKER?

Живуча ціна MOLT BUNKER (BUNKER) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином MOLT BUNKER позиціонується на ринку?

Наразі MOLT BUNKER займає #7410 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1734807.31491493888000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу BUNKER?

Обсяг токенів у обігу BUNKER становить 100000000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін MOLT BUNKER за останню добу?

За останню добу MOLT BUNKER торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки MOLT BUNKER віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

MOLT BUNKER досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують BUNKER?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для MOLT BUNKER?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.