Токеноміка Molly the Otter (MOLLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Molly the Otter (MOLLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Molly the Otter (MOLLY) Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family. Офіційний вебсайт: http://mollyonsol.co/ Купити MOLLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Molly the Otter (MOLLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Molly the Otter (MOLLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,90K $ 6,90K $ 6,90K Загальна пропозиція: $ 998,27M $ 998,27M $ 998,27M Циркуляційна пропозиція: $ 998,27M $ 998,27M $ 998,27M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,90K $ 6,90K $ 6,90K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Molly the Otter (MOLLY)

Токеноміка Molly the Otter (MOLLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Molly the Otter (MOLLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOLLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOLLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOLLY, досліджуйте ціну токена MOLLY в реальному часі!

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