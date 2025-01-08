Ціна Molly the Otter (MOLLY)
Поточна ціна Molly the Otter (MOLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.41K USD. Ціна MOLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Molly the Otter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18 USD
- зміна ціни Molly the Otter протягом дня — -7.39%
- циркуляційна пропозиція – 998.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Molly the Otter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Molly the Otter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Molly the Otter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Molly the Otter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.39%
|30 днів
|$ 0
|-30.28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Molly the Otter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-7.39%
-2.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.
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