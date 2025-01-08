Сьогоднішня ціна Molly the Otter (MOLLY)

Поточна ціна Molly the Otter (MOLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.41K USD. Ціна MOLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Molly the Otter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18 USD

- зміна ціни Molly the Otter протягом дня — -7.39%

- циркуляційна пропозиція – 998.99M USD

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