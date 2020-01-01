Токеноміка MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Дізнайтеся ключову інформацію про MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Molly Analytics is a platform for project evaluation and portfolio management, designed to empower investors with insights and risk management tools. By leveraging AI agents, data intelligence, and advanced risk assessment technologies, the platform democratizes access to essential data, enabling both novice and experienced investors to make informed decisions. The platform utilizes a network of agents and worker nodes to aggregate data from diverse sources, including market and pricing data, X (formerly Twitter), Discord, and more. This comprehensive approach provides a holistic view of projects, enriched with sentiment analysis. Molly Analytics benchmarks and analyzes this data against other projects in the ecosystem, offering users actionable insights. Investors can interact with the platform through Discord and Telegram terminals, allowing them to query data and explore deeper insights seamlessly. Офіційний вебсайт: https://agentmolly.io/ Whitepaper: https://app.gitbook.com/o/6Byk79DxUsnf1TZ15Li5/s/lMlCHWwRmaRf6NJzwdyf/ Купити MOLLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,43K $ 29,43K $ 29,43K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 29,43K $ 29,43K $ 29,43K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY)

Токеноміка MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOLLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOLLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOLLY, досліджуйте ціну токена MOLLY в реальному часі!

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