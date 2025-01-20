Сьогоднішня ціна MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY)

Поточна ціна MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 419.50K USD. Ціна MOLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOLLY ANALYTICS by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.83K USD

- зміна ціни MOLLY ANALYTICS by Virtuals протягом дня — -19.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін MOLLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOLLY.