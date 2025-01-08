Сьогоднішня ціна Molly (MOLLY)

Поточна ціна Molly (MOLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 87.84K USD. Ціна MOLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Molly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.91 USD

- зміна ціни Molly протягом дня — -7.82%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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