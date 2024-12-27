Ціна MollarsToken (MOLLARS)
Поточна ціна MollarsToken (MOLLARS) сьогодні становить 0.054613 USD з ринковою капіталізацією $ 380.27K USD. Ціна MOLLARS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MollarsToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.63K USD
- зміна ціни MollarsToken протягом дня — +14.43%
- циркуляційна пропозиція – 6.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MollarsToken до USD становила $ +0.0068868.
За останні 30 днів зміна ціни MollarsToken до USD становила $ +0.0003832740.
За останні 60 днів зміна ціни MollarsToken до USD становила $ -0.0145500118.
За останні 90 днів зміна ціни MollarsToken до USD становила $ -0.0455755041648486.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0068868
|+14.43%
|30 днів
|$ +0.0003832740
|+0.70%
|60 днів
|$ -0.0145500118
|-26.64%
|90 днів
|$ -0.0455755041648486
|-45.48%
Останній аналіз цін MollarsToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.62%
+14.43%
+8.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance.
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