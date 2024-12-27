Сьогоднішня ціна MollarsToken (MOLLARS)

Поточна ціна MollarsToken (MOLLARS) сьогодні становить 0.054613 USD з ринковою капіталізацією $ 380.27K USD. Ціна MOLLARS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MollarsToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.63K USD

- зміна ціни MollarsToken протягом дня — +14.43%

- циркуляційна пропозиція – 6.96M USD

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