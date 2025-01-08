Ціна Molecular Entity (MOLECULAR)
Поточна ціна Molecular Entity (MOLECULAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.37K USD. Ціна MOLECULAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Molecular Entity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.77 USD
- зміна ціни Molecular Entity протягом дня — -4.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Molecular Entity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Molecular Entity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Molecular Entity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Molecular Entity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.71%
|30 днів
|$ 0
|-63.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Molecular Entity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-4.71%
+20.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Molecular Entity is about a futuristic display of art and community.The project grows at the pace and strength of the community and team. Ultimately we appreciate the and and kick it on voice chat! We'll be adding a lot of the art to our website and social media so that it could be appreciated! With over 10 years of experience in the crypto space, I've come to realize that crypto is so much more then just a pump, it's truly about innovation and an overall revolution!
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