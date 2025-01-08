Сьогоднішня ціна Molecular Entity (MOLECULAR)

Поточна ціна Molecular Entity (MOLECULAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.37K USD. Ціна MOLECULAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Molecular Entity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.77 USD

- зміна ціни Molecular Entity протягом дня — -4.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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