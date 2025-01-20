Ціна MojitoSwap (MJT)
Поточна ціна MojitoSwap (MJT) сьогодні становить 0.01226507 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MJT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MojitoSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.18K USD
- зміна ціни MojitoSwap протягом дня — -4.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MojitoSwap до USD становила $ -0.0006298483712133.
За останні 30 днів зміна ціни MojitoSwap до USD становила $ -0.0015659832.
За останні 60 днів зміна ціни MojitoSwap до USD становила $ -0.0005745056.
За останні 90 днів зміна ціни MojitoSwap до USD становила $ -0.001696776880526298.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0006298483712133
|-4.88%
|30 днів
|$ -0.0015659832
|-12.76%
|60 днів
|$ -0.0005745056
|-4.68%
|90 днів
|$ -0.001696776880526298
|-12.15%
Останній аналіз цін MojitoSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.20%
-4.88%
-6.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MojitoSwap is the first audited decentralized exchange that comes with Automated Market Maker and a high APR. It provides users a safe environment for their assets and a place (we call them pool and bar) to potentially yield a high return.
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