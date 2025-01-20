Сьогоднішня ціна MojitoSwap (MJT)

Поточна ціна MojitoSwap (MJT) сьогодні становить 0.01226507 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MJT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MojitoSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.18K USD

- зміна ціни MojitoSwap протягом дня — -4.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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