Сьогоднішня ціна Moji (MOJI)

Поточна ціна Moji (MOJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.00K USD. Ціна MOJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moji:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD

- зміна ціни Moji протягом дня — -5.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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