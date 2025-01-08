Ціна Moji (MOJI)
Поточна ціна Moji (MOJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.00K USD. Ціна MOJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moji:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD
- зміна ціни Moji протягом дня — -5.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moji до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.68%
|30 днів
|$ 0
|-13.48%
|60 днів
|$ 0
|-11.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-5.68%
+9.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moji is an internet legend, the most iconic emoji that ever existed. Mr. Purple is launching a new emoji-fi meta so make sure you jump on it haha! Got it? Jump on 🍆 . I'm funny as fuxx. Created by the internet itself, Moji's character finally appears on the Solana chain. Powered by Solana's fast and efficient blockchain, Moji ensures that users can interact, trade, and participate in this meme-inspired movement with ease and speed. This is more than just a coin—it's a cultural phenomenon, a celebration of internet humor, and a chance to be part of something legendary. So, are you ready? Jump on 🍆 and join the Moji revolution!
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