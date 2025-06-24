Сьогоднішня ціна moheji (MOJ)

Поточна ціна moheji (MOJ) сьогодні становить 0,00001309 USD з ринковою капіталізацією $ 13,12K USD. Ціна MOJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності moheji:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни moheji протягом дня — +2,08%

- циркуляційна пропозиція – 999,18M USD

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