Ціна moheji (MOJ)
Поточна ціна moheji (MOJ) сьогодні становить 0,00001309 USD з ринковою капіталізацією $ 13,12K USD. Ціна MOJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності moheji:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни moheji протягом дня — +2,08%
- циркуляційна пропозиція – 999,18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни moheji до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни moheji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни moheji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни moheji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін moheji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,37%
+2,08%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese “Henohenomoheji” face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji’s mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem.
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