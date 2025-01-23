Ціна Mohameme Bit Salman (SALMAN)
Поточна ціна Mohameme Bit Salman (SALMAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SALMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mohameme Bit Salman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39K USD
- зміна ціни Mohameme Bit Salman протягом дня — +43.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mohameme Bit Salman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mohameme Bit Salman до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mohameme Bit Salman до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mohameme Bit Salman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+43.16%
|30 днів
|$ 0
|-28.51%
|60 днів
|$ 0
|-40.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mohameme Bit Salman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.19%
+43.16%
+53.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SALMAN, the wealthiest individual on the planet, is now venturing into the world of blockchain technology. With boundless resources and unmatched influence, SALMAN is poised to make a significant impact on the Ethereum blockchain and revolutionize the Memecoin landscape.The SALMAN token is a new digital asset built on the Ethereum blockchain, embodying the limitless potential and unparalleled capabilities of its namesake. As a Memecoin, SALMAN aims to blend humor, community engagement, and financial innovation, creating a unique and vibrant ecosystem.
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