Ціна MOGGO (MOGGO)
Поточна ціна MOGGO (MOGGO) сьогодні становить 0.02222121 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOGGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOGGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.28 USD
- зміна ціни MOGGO протягом дня — -6.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOGGO до USD становила $ -0.00152871848195222.
За останні 30 днів зміна ціни MOGGO до USD становила $ -0.0030096962.
За останні 60 днів зміна ціни MOGGO до USD становила $ -0.0093331570.
За останні 90 днів зміна ціни MOGGO до USD становила $ -0.01059053276635827.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00152871848195222
|-6.43%
|30 днів
|$ -0.0030096962
|-13.54%
|60 днів
|$ -0.0093331570
|-42.00%
|90 днів
|$ -0.01059053276635827
|-32.27%
Останній аналіз цін MOGGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.49%
-6.43%
-35.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MOGGO is a decentralized cryptocurrency built on the Solana blockchain network, aiming to provide a platform for meme-inspired digital asset trading and community engagement.
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