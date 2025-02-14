Сьогоднішня ціна MOGGO (MOGGO)

Поточна ціна MOGGO (MOGGO) сьогодні становить 0.02222121 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOGGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOGGO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.28 USD

- зміна ціни MOGGO протягом дня — -6.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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