Сьогоднішня ціна MOGDOG (MOGDOG)

Поточна ціна MOGDOG (MOGDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOGDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOGDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.63 USD

- зміна ціни MOGDOG протягом дня — +1.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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