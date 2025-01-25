Ціна MOGDOG (MOGDOG)
Поточна ціна MOGDOG (MOGDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOGDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOGDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.63 USD
- зміна ціни MOGDOG протягом дня — +1.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOGDOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOGDOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOGDOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOGDOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.82%
|30 днів
|$ 0
|+21.11%
|60 днів
|$ 0
|-11.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOGDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
+1.82%
+13.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOGDOG is a memecoin (CTO) on Solana. But yeah bro, It's literally a mog dog.
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