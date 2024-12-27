Ціна Moeda Loyalty Points (MDA)
Поточна ціна Moeda Loyalty Points (MDA) сьогодні становить 0.01219228 USD з ринковою капіталізацією $ 239.22K USD. Ціна MDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moeda Loyalty Points:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 325.97 USD
- зміна ціни Moeda Loyalty Points протягом дня — +5.41%
- циркуляційна пропозиція – 19.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moeda Loyalty Points до USD становила $ +0.00062555.
За останні 30 днів зміна ціни Moeda Loyalty Points до USD становила $ -0.0009252965.
За останні 60 днів зміна ціни Moeda Loyalty Points до USD становила $ +0.0058088618.
За останні 90 днів зміна ціни Moeda Loyalty Points до USD становила $ +0.001786226566455591.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00062555
|+5.41%
|30 днів
|$ -0.0009252965
|-7.58%
|60 днів
|$ +0.0058088618
|+47.64%
|90 днів
|$ +0.001786226566455591
|+17.17%
Останній аналіз цін Moeda Loyalty Points: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.59%
+5.41%
-28.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moeda is a Moeda, a MasterCard Start Path company, is building a more inclusive and egalitarian world - starting with finance. Moeda's suite of blockchain-based digital banking, payments and microcredit services humanizes finance and expands access to capital for the people, companies and projects that need it most. banking system powered by blockchain, built for everyone
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