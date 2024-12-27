Сьогоднішня ціна Moeda Loyalty Points (MDA)

Поточна ціна Moeda Loyalty Points (MDA) сьогодні становить 0.01219228 USD з ринковою капіталізацією $ 239.22K USD. Ціна MDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moeda Loyalty Points:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 325.97 USD

- зміна ціни Moeda Loyalty Points протягом дня — +5.41%

- циркуляційна пропозиція – 19.63M USD

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