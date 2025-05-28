Ціна Module (MODULE)
Поточна ціна Module (MODULE) сьогодні становить 8,51 USD з ринковою капіталізацією $ 85,13K USD. Ціна MODULE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Module:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Module протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10,00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Module до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Module до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Module до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Module до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Module: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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+0,35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.
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