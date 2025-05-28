Сьогоднішня ціна Module (MODULE)

Поточна ціна Module (MODULE) сьогодні становить 8,51 USD з ринковою капіталізацією $ 85,13K USD. Ціна MODULE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Module:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Module протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10,00K USD

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