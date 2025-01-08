Сьогоднішня ціна Modex (MODEX)

Поточна ціна Modex (MODEX) сьогодні становить 0.03370078 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Modex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15 USD

- зміна ціни Modex протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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