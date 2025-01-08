Ціна Modex (MODEX)
Поточна ціна Modex (MODEX) сьогодні становить 0.03370078 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Modex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15 USD
- зміна ціни Modex протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MODEX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MODEX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Modex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Modex до USD становила $ -0.0042907833.
За останні 60 днів зміна ціни Modex до USD становила $ -0.0115392414.
За останні 90 днів зміна ціни Modex до USD становила $ -0.018494340772663486.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0042907833
|-12.73%
|60 днів
|$ -0.0115392414
|-34.24%
|90 днів
|$ -0.018494340772663486
|-35.43%
Останній аналіз цін Modex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Transform the way data is stored, secured, and shared inside your business. Modex offers a reliable and scalable enterprise blockchain solution to unlock new capabilities in legacy databases. The project leverages its technology to help organizations of all sizes harness the power of blockchain technology to gain a competitive edge on the market.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MODEX до AUD
A$0.053921248
|1 MODEX до GBP
￡0.026960624
|1 MODEX до EUR
€0.0323527488
|1 MODEX до USD
$0.03370078
|1 MODEX до MYR
RM0.15165351
|1 MODEX до TRY
₺1.1906485574
|1 MODEX до JPY
¥5.3253972556
|1 MODEX до RUB
₽3.614408655
|1 MODEX до INR
₹2.8908529084
|1 MODEX до IDR
Rp543.5608916434
|1 MODEX до PHP
₱1.9623964194
|1 MODEX до EGP
￡E.1.706944507
|1 MODEX до BRL
R$0.205574758
|1 MODEX до CAD
C$0.0481921154
|1 MODEX до BDT
৳4.104755004
|1 MODEX до NGN
₦52.0875885602
|1 MODEX до UAH
₴1.4258800018
|1 MODEX до VES
Bs1.78614134
|1 MODEX до PKR
Rs9.3897113236
|1 MODEX до KZT
₸17.8216464796
|1 MODEX до THB
฿1.1657099802
|1 MODEX до TWD
NT$1.1040375528
|1 MODEX до CHF
Fr0.030330702
|1 MODEX до HKD
HK$0.2618550606
|1 MODEX до MAD
.د.م0.3373448078