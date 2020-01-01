Токеноміка Modern Stoic (STOIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Modern Stoic (STOIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Modern Stoic (STOIC) Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Офіційний вебсайт: https://stoicterminal.com/ Whitepaper: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Купити STOIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Modern Stoic (STOIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Modern Stoic (STOIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 294,60K $ 294,60K $ 294,60K Загальна пропозиція: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Циркуляційна пропозиція: $ 941,17M $ 941,17M $ 941,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 312,93K $ 312,93K $ 312,93K Історичний максимум: $ 0,0248556 $ 0,0248556 $ 0,0248556 Історичний мінімум: $ 0,00015604 $ 0,00015604 $ 0,00015604 Поточна ціна: $ 0,00031422 $ 0,00031422 $ 0,00031422 Дізнайтеся більше про ціну Modern Stoic (STOIC)

Токеноміка Modern Stoic (STOIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Modern Stoic (STOIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STOIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STOIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STOIC, досліджуйте ціну токена STOIC в реальному часі!

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