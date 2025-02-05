Ціна Modern Stoic (STOIC)
Поточна ціна Modern Stoic (STOIC) сьогодні становить 0.0012004 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна STOIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Modern Stoic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 617.57K USD
- зміна ціни Modern Stoic протягом дня — -25.72%
- циркуляційна пропозиція – 942.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Modern Stoic до USD становила $ -0.000415718818121184.
За останні 30 днів зміна ціни Modern Stoic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Modern Stoic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Modern Stoic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000415718818121184
|-25.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Modern Stoic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.87%
-25.72%
-50.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration
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