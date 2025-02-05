Сьогоднішня ціна Modern Stoic (STOIC)

Поточна ціна Modern Stoic (STOIC) сьогодні становить 0.0012004 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна STOIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Modern Stoic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 617.57K USD

- зміна ціни Modern Stoic протягом дня — -25.72%

- циркуляційна пропозиція – 942.94M USD

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