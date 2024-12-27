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Ціна MODA DAO (MODA)

USD

Графік ціни MODA DAO (MODA) в реальному часі

$0.143395
$0.143395$0.143395
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна MODA DAO (MODA)

Поточна ціна MODA DAO (MODA) сьогодні становить 0.143395 USD з ринковою капіталізацією $ 753.67K USD. Ціна MODA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MODA DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.18 USD
- зміна ціни MODA DAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 5.26M USD

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Цінові показники MODA DAO (MODA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MODA DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MODA DAO до USD становила $ -0.0296633206.
За останні 60 днів зміна ціни MODA DAO до USD становила $ -0.0144536567.
За останні 90 днів зміна ціни MODA DAO до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0296633206-20.68%
60 днів$ -0.0144536567-10.07%
90 днів$ 0--

Аналіз цін MODA DAO (MODA)

Останній аналіз цін MODA DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 8.58
$ 8.58$ 8.58

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Ринкова інформація MODA DAO (MODA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 753.67K
$ 753.67K$ 753.67K

$ 73.18
$ 73.18$ 73.18

5.26M
5.26M 5.26M

Що таке MODA DAO ( MODA)

MODA DAO is a decentralised technology network and community. Designed for the metaverse and the play-to-earn era, MODA is dedicated to the adoption of Web3 in the music industry via NFTs, micro-licensing, DAO governance and DeFi. Entertainment, contractual and financial value can now be exchanged in one digital unit; the NFT. Data from streaming services and social media had made music an attractive investment vehicle for the wealthiest in the world. Now, MODA DAO removes those middlemen to increase value between creators and fans in ways never seen before. MODA is being established as a not-for-profit foundation (with a tokenised value structure) for the sole purpose of pushing Web3 music forwards and establishing a more sustainable future for audio creators.

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Ресурс MODA DAO (MODA)

Офіційний вебсайт

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