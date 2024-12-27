Сьогоднішня ціна MODA DAO (MODA)

Поточна ціна MODA DAO (MODA) сьогодні становить 0.143395 USD з ринковою капіталізацією $ 753.67K USD. Ціна MODA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MODA DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.18 USD

- зміна ціни MODA DAO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 5.26M USD

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