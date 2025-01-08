Ціна Mocossi Planet (MCOS)
Поточна ціна Mocossi Planet (MCOS) сьогодні становить 0.00123056 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mocossi Planet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 448.57 USD
- зміна ціни Mocossi Planet протягом дня — -11.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mocossi Planet до USD становила $ -0.000155832741747615.
За останні 30 днів зміна ціни Mocossi Planet до USD становила $ -0.0002556567.
За останні 60 днів зміна ціни Mocossi Planet до USD становила $ +0.0009145354.
За останні 90 днів зміна ціни Mocossi Planet до USD становила $ +0.0006869664295246604.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000155832741747615
|-11.24%
|30 днів
|$ -0.0002556567
|-20.77%
|60 днів
|$ +0.0009145354
|+74.32%
|90 днів
|$ +0.0006869664295246604
|+126.38%
Останній аналіз цін Mocossi Planet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.98%
-11.24%
+10.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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