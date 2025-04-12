Ціна mockJUP (MOCKJUP)
Поточна ціна mockJUP (MOCKJUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOCKJUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mockJUP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни mockJUP протягом дня — +4.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mockJUP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни mockJUP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни mockJUP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни mockJUP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.07%
|30 днів
|$ 0
|-33.41%
|60 днів
|$ 0
|-69.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін mockJUP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+4.07%
-18.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mockJUP is a potato trying to be a planet, a pig trying to be a lion, and a survivor that refuses to go to zerodespite my best attempts. - Meow
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