Сьогоднішня ціна mockJUP (MOCKJUP)

Поточна ціна mockJUP (MOCKJUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOCKJUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності mockJUP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни mockJUP протягом дня — +4.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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