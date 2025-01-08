Ціна Mock Capital (MOCK)
Поточна ціна Mock Capital (MOCK) сьогодні становить 0.02609018 USD з ринковою капіталізацією $ 26.09K USD. Ціна MOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mock Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.59 USD
- зміна ціни Mock Capital протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mock Capital до USD становила $ -0.00010018360118703.
За останні 30 днів зміна ціни Mock Capital до USD становила $ -0.0113744470.
За останні 60 днів зміна ціни Mock Capital до USD становила $ -0.0257596695.
За останні 90 днів зміна ціни Mock Capital до USD становила $ -5.460300000035857.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00010018360118703
|-0.38%
|30 днів
|$ -0.0113744470
|-43.59%
|60 днів
|$ -0.0257596695
|-98.73%
|90 днів
|$ -5.460300000035857
|-99.52%
Останній аналіз цін Mock Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.38%
+7.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mock Capital - Your AI Powered Tooling Solution Amplifying traders profits through tooling and bots on social applications like Discord and Telegram. Offering dozens of never before seen tools and bots to help you win. Token can be used for trading, swap, revenue share and profit generation. We are also planning to open staking for our token users which will allow users to get monthly based returns
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