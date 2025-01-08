Сьогоднішня ціна Mock Capital (MOCK)

Поточна ціна Mock Capital (MOCK) сьогодні становить 0.02609018 USD з ринковою капіталізацією $ 26.09K USD. Ціна MOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mock Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.59 USD

- зміна ціни Mock Capital протягом дня — -0.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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