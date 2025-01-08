Сьогоднішня ціна MOCHICAT (MOCHICAT)

Поточна ціна MOCHICAT (MOCHICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.47K USD. Ціна MOCHICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOCHICAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 626.48 USD

- зміна ціни MOCHICAT протягом дня — -10.08%

- циркуляційна пропозиція – 998.56M USD

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