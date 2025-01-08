Ціна MOCHICAT (MOCHICAT)
Поточна ціна MOCHICAT (MOCHICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.47K USD. Ціна MOCHICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOCHICAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 626.48 USD
- зміна ціни MOCHICAT протягом дня — -10.08%
- циркуляційна пропозиція – 998.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOCHICAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOCHICAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOCHICAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOCHICAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.08%
|30 днів
|$ 0
|-2.26%
|60 днів
|$ 0
|-2.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOCHICAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
-10.08%
-6.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MochiCat is the ultimate meme sensation, leaving you scratching your head and giggling in equal measure. From perplexing puzzles to mind-boggling moments, MOCHICAT is here to add a dash of whimsy to your day and leave you saying, "MOCHICAT , so cute!
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