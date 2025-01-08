Ціна Mochi Market (MOMA)
Поточна ціна Mochi Market (MOMA) сьогодні становить 0.00219948 USD з ринковою капіталізацією $ 81.46K USD. Ціна MOMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mochi Market:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.30K USD
- зміна ціни Mochi Market протягом дня — -15.44%
- циркуляційна пропозиція – 37.05M USD
Отримуйте оновлення цін MOMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOMA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mochi Market до USD становила $ -0.000401772984937129.
За останні 30 днів зміна ціни Mochi Market до USD становила $ -0.0008819452.
За останні 60 днів зміна ціни Mochi Market до USD становила $ -0.0003603902.
За останні 90 днів зміна ціни Mochi Market до USD становила $ -0.0001868326781339377.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000401772984937129
|-15.44%
|30 днів
|$ -0.0008819452
|-40.09%
|60 днів
|$ -0.0003603902
|-16.38%
|90 днів
|$ -0.0001868326781339377
|-7.82%
Останній аналіз цін Mochi Market: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.14%
-15.44%
-21.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MOMA до AUD
A$0.003519168
|1 MOMA до GBP
￡0.001759584
|1 MOMA до EUR
€0.0021115008
|1 MOMA до USD
$0.00219948
|1 MOMA до MYR
RM0.00989766
|1 MOMA до TRY
₺0.0777076284
|1 MOMA до JPY
¥0.34751784
|1 MOMA до RUB
₽0.23589423
|1 MOMA до INR
₹0.1886713944
|1 MOMA до IDR
Rp35.4754789044
|1 MOMA до PHP
₱0.1280757204
|1 MOMA до EGP
￡E.0.111403662
|1 MOMA до BRL
R$0.013416828
|1 MOMA до CAD
C$0.0031452564
|1 MOMA до BDT
৳0.267896664
|1 MOMA до NGN
₦3.3994942932
|1 MOMA до UAH
₴0.0930599988
|1 MOMA до VES
Bs0.11657244
|1 MOMA до PKR
Rs0.6128191176
|1 MOMA до KZT
₸1.1631290136
|1 MOMA до THB
฿0.0760800132
|1 MOMA до TWD
NT$0.0720549648
|1 MOMA до CHF
Fr0.001979532
|1 MOMA до HKD
HK$0.0170899596
|1 MOMA до MAD
.د.م0.0220167948