Сьогоднішня ціна Mochi Market (MOMA)

Поточна ціна Mochi Market (MOMA) сьогодні становить 0.00219948 USD з ринковою капіталізацією $ 81.46K USD. Ціна MOMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mochi Market:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.30K USD

- зміна ціни Mochi Market протягом дня — -15.44%

- циркуляційна пропозиція – 37.05M USD

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