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Поточна ціна Moby AI сьогодні становить 0.00171871 USD. Ринкова капіталізація MOBY становить 1,718,624 USD. Відстежуйте оновлення цін MOBY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Moby AI сьогодні становить 0.00171871 USD. Ринкова капіталізація MOBY становить 1,718,624 USD. Відстежуйте оновлення цін MOBY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MOBY

Інформація про ціну MOBY

Що таке MOBY

Офіційний вебсайт MOBY

Токеноміка MOBY

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Ціна Moby AI (MOBY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MOBY до USD:

$0.00172887
$0.00172887$0.00172887
-0.04%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Moby AI (MOBY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:47:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Moby AI

Поточна ціна Moby AI (MOBY) сьогодні становить $ 0.00171871, зі зміною 4.95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOBY до USD становить $ 0.00171871 за MOBY.

Moby AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,718,624, з циркуляційною пропозицією у 999.95M MOBY. Протягом останніх 24 годин MOBY торгувався між $ 0.00169887 (мінімум) та $ 0.00183827 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.19171, тоді як історичний мінімум — $ 0.00140746.

У короткостроковій динаміці MOBY змінився на -0.50% за останню годину та на +0.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 218.57K.

Ринкова інформація щодо Moby AI (MOBY)

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 218.57K
$ 218.57K$ 218.57K

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

999.95M
999.95M 999.95M

999,948,271.0146
999,948,271.0146 999,948,271.0146

Поточна ринкова капіталізація Moby AI — $ 1.72M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 218.57K. Циркуляційна пропозиція MOBY — 999.95M, зі загальною пропозицією 999948271.0146. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.72M.

Історія ціни Moby AI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00169887
$ 0.00169887$ 0.00169887
Мін. за 24 год
$ 0.00183827
$ 0.00183827$ 0.00183827
Макс. за 24 год

$ 0.00169887
$ 0.00169887$ 0.00169887

$ 0.00183827
$ 0.00183827$ 0.00183827

$ 0.19171
$ 0.19171$ 0.19171

$ 0.00140746
$ 0.00140746$ 0.00140746

-0.50%

-4.95%

+0.11%

+0.11%

Історія ціни Moby AI (MOBY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moby AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moby AI до USD становила $ -0.0000782138.
За останні 60 днів зміна ціни Moby AI до USD становила $ -0.0002154174.
За останні 90 днів зміна ціни Moby AI до USD становила $ -0.0000000025940269297.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4.95%
30 днів$ -0.0000782138-4.55%
60 днів$ -0.0002154174-12.53%
90 днів$ -0.0000000025940269297-0.00%

Прогноз ціни Moby AI

Прогноз ціни Moby AI (MOBY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MOBY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Moby AI (MOBY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Moby AI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Moby AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MOBY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Moby AI.

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Ресурс Moby AI (MOBY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI MemeMemePump.fun Ecosystem

Про Moby AI

Яка зараз ціна Moby AI?

Moby AI (MOBY) торгують за ₴0.0757422538242842640000, що відображає зміну ціни на рівні -4.95% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Moby AI у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem, MOBY часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують MOBY сьогодні?

За останні 24 години MOBY зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Moby AI?

Сьогодні в обігу знаходиться 999948271.0146 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг MOBY?

Наразі Moby AI займає ринковий рейтинг №2349 з ринковою капіталізацією ₴75738463.86912668160000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Moby AI за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -4.95% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Moby AI порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem MOBY демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Moby AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:47:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Moby AI (MOBY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ZKcandy

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$3.1991
$3.1991$3.1991

+77.61%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00956
$0.00956$0.00956

+59.59%

Aether Network

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AET

$0.0178
$0.0178$0.0178

+27.14%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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