Ціна Mobster (MOB)
Поточна ціна Mobster (MOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mobster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.35K USD
- зміна ціни Mobster протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mobster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mobster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mobster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mobster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ 0
|-0.42%
|60 днів
|$ 0
|+5.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mobster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-0.20%
-0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mobster is a meme/defi/nft Token build on Binance Smart Chain Platform that flawlessly blends the iconic fashion of the 70's with contemporary allure, creating a token with an air of power and success. Standing out from ordinary meme coins, Mobster introduces a unique badge of honor, symbolising strength and a no~nonsense attitude. Mobster (MOB) comes in front when talks about unique ! to be different from the regular meme coins in the definition of a Token for Grown UP Persons ! and bringing the old times into cryptocurrency ! Mobster (MOB) has a strong community organically gathered ! Soccials legal verified, as Twitter , Tiktok under a marketing company ! Mob is listed on almost all votes platforms , updated un dexview , audited by cyberscan , listed on tokpie exchange , added credit card payment and apple pay , listed on avedex , and live coinwhatch , blockspot and many other small websites ! next steps ! Getting listed on trackers like CG and CMC , multiple partnerships with mobile games like narcos , mafiacity and more within this genre , listings on multiple CEXES , Building Mobster real world Brand , Building the Mobster Club ! Despite the name and image , Mobster(MOB) doesn't encourage any illegal activities , by the contrary Mobster aims to Transform the 'charm' of the illegal actions that many are dreaming of , into legal development through cryptocurrency !
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