Сьогоднішня ціна MOBLAND (SYNR)

Поточна ціна MOBLAND (SYNR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYNR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOBLAND:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.98 USD

- зміна ціни MOBLAND протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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