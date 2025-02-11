Ціна MOBLAND (SYNR)
Поточна ціна MOBLAND (SYNR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOBLAND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.98 USD
- зміна ціни MOBLAND протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOBLAND до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOBLAND до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOBLAND до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOBLAND до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.97%
|60 днів
|$ 0
|+3.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOBLAND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOBLAND is the first-ever Mafia Metaverse. Displaying a stylized take on the world of modern syndicates, MOBLAND is free-to-play — play-and-earn, whilst truly making the Metaverse more accessible by introducing the revolutionary MAFIA as a DAO (MaaD) system. Players can grind in daily events, PvE, PvP, and Syndicate events such as cross-chain tournaments. The game is developed by a team of industry experts from Disney, Ubisoft, Roblox, EA, Gameloft, Google, Yahoo and Twitter. Join the #MafiaMetaverse
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