Сьогоднішня ціна Mobius Money (MOBI)

Поточна ціна Mobius Money (MOBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mobius Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44 USD

- зміна ціни Mobius Money протягом дня — -0.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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