Ціна Mobius Finance (MOT)
Поточна ціна Mobius Finance (MOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mobius Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 927.07 USD
- зміна ціни Mobius Finance протягом дня — -7.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mobius Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mobius Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mobius Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mobius Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.64%
|30 днів
|$ 0
|-4.28%
|60 днів
|$ 0
|+18.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mobius Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-7.64%
-6.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mobius Finance is a decentralized trading platform that can create and trade any synthetic asset, powered by our risk control algorithm.
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