Сьогоднішня ціна Mobist (MITX)

Поточна ціна Mobist (MITX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MITX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mobist:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.26K USD

- зміна ціни Mobist протягом дня — -1.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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