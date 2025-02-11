Ціна Mobist (MITX)
Поточна ціна Mobist (MITX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MITX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mobist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.26K USD
- зміна ціни Mobist протягом дня — -1.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MITX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MITX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mobist до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mobist до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mobist до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mobist до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.92%
|30 днів
|$ 0
|-81.80%
|60 днів
|$ 0
|-95.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mobist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.92%
-45.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MOBIST platform is a central environment in which services distributed to premium online services operating in a blockchain network will be integrated into a single blockchain system. Through the MOBIST blockchain payment system, anyone in the world can conveniently make reservations and make payments regardless of time and place.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MITX до AUD
A$--
|1 MITX до GBP
￡--
|1 MITX до EUR
€--
|1 MITX до USD
$--
|1 MITX до MYR
RM--
|1 MITX до TRY
₺--
|1 MITX до JPY
¥--
|1 MITX до RUB
₽--
|1 MITX до INR
₹--
|1 MITX до IDR
Rp--
|1 MITX до PHP
₱--
|1 MITX до EGP
￡E.--
|1 MITX до BRL
R$--
|1 MITX до CAD
C$--
|1 MITX до BDT
৳--
|1 MITX до NGN
₦--
|1 MITX до UAH
₴--
|1 MITX до VES
Bs--
|1 MITX до PKR
Rs--
|1 MITX до KZT
₸--
|1 MITX до THB
฿--
|1 MITX до TWD
NT$--
|1 MITX до CHF
Fr--
|1 MITX до HKD
HK$--
|1 MITX до MAD
.د.م--