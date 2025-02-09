Ціна Mobipad (MBP)
Поточна ціна Mobipad (MBP) сьогодні становить 0.00014467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mobipad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.96 USD
- зміна ціни Mobipad протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MBP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MBP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mobipad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mobipad до USD становила $ -0.0000914773.
За останні 60 днів зміна ціни Mobipad до USD становила $ -0.0001086240.
За останні 90 днів зміна ціни Mobipad до USD становила $ -0.0005067822223977644.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ -0.0000914773
|-63.23%
|60 днів
|$ -0.0001086240
|-75.08%
|90 днів
|$ -0.0005067822223977644
|-77.79%
Останній аналіз цін Mobipad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
+0.55%
-15.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MobiPad is the first multi-chain launchpad with a mobile application, building on blockchain network. Filling the gap that exist between project ideas and needed funding. We provide project creators with an All-In-One solution right from development to fundraise stage. MobiPad is the first blockchain launchpad with a Mobile App providing investors with effective solutions for investments in early stage ventures while ensuring a risk-free system via our Anti-Rug mechanism set up. Our ultimate goal is making Fundraise and Investing an amazing adventure.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MBP до AUD
A$0.0002300253
|1 MBP до GBP
￡0.000115736
|1 MBP до EUR
€0.0001388832
|1 MBP до USD
$0.00014467
|1 MBP до MYR
RM0.0006423348
|1 MBP до TRY
₺0.0051907596
|1 MBP до JPY
¥0.0218856776
|1 MBP до RUB
₽0.0141009849
|1 MBP до INR
₹0.0126991326
|1 MBP до IDR
Rp2.3716389648
|1 MBP до PHP
₱0.0083980935
|1 MBP до EGP
￡E.0.0072696675
|1 MBP до BRL
R$0.000839086
|1 MBP до CAD
C$0.0002054314
|1 MBP до BDT
৳0.0176526334
|1 MBP до NGN
₦0.2188640095
|1 MBP до UAH
₴0.0060226121
|1 MBP до VES
Bs0.0086802
|1 MBP до PKR
Rs0.0405567878
|1 MBP до KZT
₸0.073810634
|1 MBP до THB
฿0.0048912927
|1 MBP до TWD
NT$0.0047509628
|1 MBP до CHF
Fr0.000130203
|1 MBP до HKD
HK$0.0011269793
|1 MBP до MAD
.د.م0.0014539335