Сьогоднішня ціна Mobipad (MBP)

Поточна ціна Mobipad (MBP) сьогодні становить 0.00014467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mobipad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.96 USD

- зміна ціни Mobipad протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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