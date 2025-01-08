Ціна Mobility Coin (MOBIC)
Поточна ціна Mobility Coin (MOBIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.30K USD. Ціна MOBIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mobility Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.11 USD
- зміна ціни Mobility Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mobility Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mobility Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mobility Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mobility Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-38.18%
|60 днів
|$ 0
|-89.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mobility Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOBIC coin will have its usecase in the mobility sector
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