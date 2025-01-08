Сьогоднішня ціна Mobility Coin (MOBIC)

Поточна ціна Mobility Coin (MOBIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.30K USD. Ціна MOBIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mobility Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.11 USD

- зміна ціни Mobility Coin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.18B USD

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