Сьогоднішня ціна MobileCoin (MOB)

Поточна ціна MobileCoin (MOB) сьогодні становить 0.46015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MobileCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 305.81K USD

- зміна ціни MobileCoin протягом дня — -1.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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