Сьогоднішня ціна MobiFi (MOFI)

Поточна ціна MobiFi (MOFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.28K USD. Ціна MOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MobiFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.26 USD

- зміна ціни MobiFi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 87.28M USD

Отримуйте оновлення цін MOFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOFI.