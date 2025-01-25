Сьогоднішня ціна Mobcat (MOB)

Поточна ціна Mobcat (MOB) сьогодні становить 0.00302965 USD з ринковою капіталізацією $ 3.03M USD. Ціна MOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mobcat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.54K USD

- зміна ціни Mobcat протягом дня — -20.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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