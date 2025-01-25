Ціна Mobcat (MOB)
Поточна ціна Mobcat (MOB) сьогодні становить 0.00302965 USD з ринковою капіталізацією $ 3.03M USD. Ціна MOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mobcat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.54K USD
- зміна ціни Mobcat протягом дня — -20.40%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mobcat до USD становила $ -0.000776487785689425.
За останні 30 днів зміна ціни Mobcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mobcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mobcat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000776487785689425
|-20.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mobcat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-20.40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mobcat is an intellectual property (IP) brand designed to connect the Web2 and Web3 worlds. With a mission to redefine storytelling and cultural influence, Mobcat leverages partnerships with industry-leading talent and high-profile collaborations to craft a brand that resonates across entertainment, fashion, and technology. The project team includes Slumpy Kev, a renowned artist for Cartoon Network; Kalin Stoyanchev, the founder of RENDER Network and Warren Lotas; Baruj Avram, a venture partner at StatelessVC, Professor Frogo, the head of marketing for Coinmarketcap, among many others.
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