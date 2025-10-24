Актуальна ціна MOANI сьогодні становить 0.00114439 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOANI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOANI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MOANI сьогодні становить 0.00114439 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOANI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOANI на MEXC вже зараз.

Ціна MOANI (MOANI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MOANI до USD:

$0.00114439
-3.40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MOANI (MOANI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:46:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MOANI (MOANI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00111831
Мін. за 24 год
$ 0.00118939
Макс. за 24 год

$ 0.00111831
$ 0.00118939
$ 0.00371014
$ 0.00110747
-0.10%

-3.46%

-29.74%

-29.74%

Актуальна ціна MOANI (MOANI) становить $0.00114439. За останні 24 години MOANI торгувався між мінімумом у $ 0.00111831 і максимумом у $ 0.00118939, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOANI становить $ 0.00371014, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00110747.

Що стосується короткострокових результатів, то MOANI змінився на -0.10% за останню годину, -3.46% за 24 години та на -29.74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MOANI (MOANI)

$ 721.65K
--
$ 6.87M
629.83M
6,000,000,000.0
Поточна ринкова капіталізація MOANI — $ 721.65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOANI — 629.83M, зі загальною пропозицією 6000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.87M.

Історія ціни MOANI (MOANI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOANI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOANI до USD становила $ -0.0006380428.
За останні 60 днів зміна ціни MOANI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOANI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3.46%
30 днів$ -0.0006380428-55.75%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни MOANI (USD)

Скільки коштуватиме MOANI (MOANI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MOANI (MOANI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MOANI.

Перегляньте прогноз ціни MOANI вже зараз!

MOANI до місцевих валют

Токеноміка MOANI (MOANI)

Розуміння токеноміки MOANI (MOANI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MOANI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MOANI (MOANI)

Скільки сьогодні коштує MOANI (MOANI)?
Актуальна ціна MOANI у USD становить 0.00114439 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MOANI до USD?
Поточна ціна MOANI до USD — $ 0.00114439. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MOANI?
Ринкова капіталізація MOANI — $ 721.65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MOANI?
Циркуляційна пропозиція MOANI — 629.83M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MOANI?
MOANI досяг історичної максимальної ціни у 0.00371014 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MOANI?
Історична мінімальна ціна MOANI становила 0.00110747 USD.
Який обсяг торгівлі MOANI?
Актуальний обсяг торгівлі MOANI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MOANI цього року?
MOANI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MOANI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для MOANI (MOANI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

