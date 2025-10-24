Інформація щодо ціни MOANI (MOANI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00111831 $ 0.00111831 $ 0.00111831 Мін. за 24 год $ 0.00118939 $ 0.00118939 $ 0.00118939 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00111831$ 0.00111831 $ 0.00111831 Макс. за 24 год $ 0.00118939$ 0.00118939 $ 0.00118939 Рекордний максимум $ 0.00371014$ 0.00371014 $ 0.00371014 Найнижча ціна $ 0.00110747$ 0.00110747 $ 0.00110747 Зміна ціни (за 1 год) -0.10% Зміна ціни (1 дн.) -3.46% Зміна ціни (за 7 дн.) -29.74% Зміна ціни (за 7 дн.) -29.74%

Актуальна ціна MOANI (MOANI) становить $0.00114439. За останні 24 години MOANI торгувався між мінімумом у $ 0.00111831 і максимумом у $ 0.00118939, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOANI становить $ 0.00371014, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00110747.

Що стосується короткострокових результатів, то MOANI змінився на -0.10% за останню годину, -3.46% за 24 години та на -29.74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MOANI (MOANI)

Ринкова капіталізація $ 721.65K$ 721.65K $ 721.65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Циркуляційне постачання 629.83M 629.83M 629.83M Загальна пропозиція 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація MOANI — $ 721.65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOANI — 629.83M, зі загальною пропозицією 6000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.87M.