Актуальна ціна Moaner Melter Slime сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOANER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOANER на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:46:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Moaner Melter Slime (MOANER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+10.56%

-28.87%

-28.87%

Актуальна ціна Moaner Melter Slime (MOANER) становить --. За останні 24 години MOANER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOANER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOANER змінився на +0.25% за останню годину, +10.56% за 24 години та на -28.87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moaner Melter Slime (MOANER)

$ 196.15K
$ 196.15K$ 196.15K

--
----

$ 196.15K
$ 196.15K$ 196.15K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Moaner Melter Slime — $ 196.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOANER — 420.69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 196.15K.

Історія ціни Moaner Melter Slime (MOANER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moaner Melter Slime до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moaner Melter Slime до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moaner Melter Slime до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moaner Melter Slime до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+10.56%
30 днів$ 0-33.63%
60 днів$ 0-87.49%
90 днів$ 0--

Що таке Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Moaner Melter Slime (MOANER)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Moaner Melter Slime (USD)

Скільки коштуватиме Moaner Melter Slime (MOANER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Moaner Melter Slime (MOANER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Moaner Melter Slime.

Перегляньте прогноз ціни Moaner Melter Slime вже зараз!

MOANER до місцевих валют

Токеноміка Moaner Melter Slime (MOANER)

Розуміння токеноміки Moaner Melter Slime (MOANER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MOANER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Moaner Melter Slime (MOANER)

Скільки сьогодні коштує Moaner Melter Slime (MOANER)?
Актуальна ціна MOANER у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MOANER до USD?
Поточна ціна MOANER до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Moaner Melter Slime?
Ринкова капіталізація MOANER — $ 196.15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MOANER?
Циркуляційна пропозиція MOANER — 420.69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MOANER?
MOANER досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MOANER?
Історична мінімальна ціна MOANER становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MOANER?
Актуальний обсяг торгівлі MOANER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MOANER цього року?
MOANER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MOANER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:46:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Moaner Melter Slime (MOANER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

