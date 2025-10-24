Інформація щодо ціни Moaner Melter Slime (MOANER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.25% Зміна ціни (1 дн.) +10.56% Зміна ціни (за 7 дн.) -28.87% Зміна ціни (за 7 дн.) -28.87%

Актуальна ціна Moaner Melter Slime (MOANER) становить --. За останні 24 години MOANER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOANER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOANER змінився на +0.25% за останню годину, +10.56% за 24 години та на -28.87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moaner Melter Slime (MOANER)

Ринкова капіталізація $ 196.15K$ 196.15K $ 196.15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 196.15K$ 196.15K $ 196.15K Циркуляційне постачання 420.69B 420.69B 420.69B Загальна пропозиція 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Moaner Melter Slime — $ 196.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOANER — 420.69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 196.15K.