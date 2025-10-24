Інформація щодо ціни Moaner by Matt Furie (MOANER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,25% Зміна ціни (1 дн.) -9,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,86%

Актуальна ціна Moaner by Matt Furie (MOANER) становить --. За останні 24 години MOANER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOANER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOANER змінився на +0,25% за останню годину, -9,69% за 24 години та на -6,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moaner by Matt Furie (MOANER)

Ринкова капіталізація $ 47,76K$ 47,76K $ 47,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,76K$ 47,76K $ 47,76K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Moaner by Matt Furie — $ 47,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOANER — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,76K.