Ціна MNet Pioneer (NEER)
Поточна ціна MNet Pioneer (NEER) сьогодні становить 0.01368709 USD з ринковою капіталізацією $ 522.51K USD. Ціна NEER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MNet Pioneer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.63K USD
- зміна ціни MNet Pioneer протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 38.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MNet Pioneer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MNet Pioneer до USD становила $ -0.0018709649.
За останні 60 днів зміна ціни MNet Pioneer до USD становила $ -0.0048950481.
За останні 90 днів зміна ціни MNet Pioneer до USD становила $ -0.01112781683444789.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ -0.0018709649
|-13.66%
|60 днів
|$ -0.0048950481
|-35.76%
|90 днів
|$ -0.01112781683444789
|-44.84%
Останній аналіз цін MNet Pioneer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
+0.32%
+11.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MNet (Metaverse.Network) Pioneer, developed by BitCountry team, is a canary network of Continuum and the innovation hub for the developer community, designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, and connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas, in AI, DePIN & Re-staking
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