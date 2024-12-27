Сьогоднішня ціна MNet Pioneer (NEER)

Поточна ціна MNet Pioneer (NEER) сьогодні становить 0.01368709 USD з ринковою капіталізацією $ 522.51K USD. Ціна NEER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MNet Pioneer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.63K USD

- зміна ціни MNet Pioneer протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 38.21M USD

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