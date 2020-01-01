Токеноміка Mner Club (RMNER) Дізнайтеся ключову інформацію про Mner Club (RMNER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mner Club (RMNER) Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Офіційний вебсайт: https://www.mner.club/ Купити RMNER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mner Club (RMNER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mner Club (RMNER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Загальна пропозиція: $ 915,91K $ 915,91K $ 915,91K Циркуляційна пропозиція: $ 820,34K $ 820,34K $ 820,34K FDV (повністю розведена вартість): $ 1,34M $ 1,34M $ 1,34M Історичний максимум: $ 2,96 $ 2,96 $ 2,96 Історичний мінімум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Поточна ціна: $ 1,47 $ 1,47 $ 1,47 Дізнайтеся більше про ціну Mner Club (RMNER)

Токеноміка Mner Club (RMNER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mner Club (RMNER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RMNER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RMNER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RMNER, досліджуйте ціну токена RMNER в реальному часі!

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